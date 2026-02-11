Минобороны Британии сделало заявление о помощи Украине

МО Британии: Лондон присоединится к программе НАТО по закупке оружия для Украины

Великобритания присоединилась к программе военной помощи Украине PURL (Prioritized Ukraine Requirements List, «Список приоритетных требований Украины»). Об этом сообщил глава министерства обороны (МО) королевства Джон Хили, его слова приводит Politico.

«Я рад подтвердить, что Великобритания выделяет 150 миллионов фунтов стерлингов на программу PURL. Вместе мы должны обеспечить Украину критически важной противовоздушной обороной», — заявил министр.

Авторы материала указали, что решение Лондона отражает усиливающееся давление на союзников внутри НАТО с целью их присоединения к этой программе, а также растущие жалобы на то, что некоторые страны — такие как Норвегия, Нидерланды и Германия — взяли на себя «непропорционально большую часть взносов», в отличие от других членов военного блока.

3 февраля генсек Североатлантического альянса Марк Рютте призвал страны блока «покопаться в запасах», чтобы найти оружие для Украины.

Кроме того, он обвинил некоторых членов НАТО в том, что они не хотят закупать у США оружие для Киева. По его словам, ряд стран альянса вносят существенный вклад в инициативу, в то время как другие «ничего не делают».

