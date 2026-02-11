Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Бывший СССР
16:00, 11 февраля 2026Бывший СССР

На Украине оценили вероятность визита Буданова в Москву на переговоры с Путиным

Times of Ukraine: Участие Буданова в переговорах с Путиным в Москве под вопросом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Участие главы офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в возможных переговорах в Москве остается под вопросом по причине его заочного ареста в России. Об этом сообщает издание Times of Ukraine со ссылкой на источники.

«Под вопросом остается участие Кирилла Буданова: в 2023 году РФ заочно его арестовала», — говорится в публикации.

В апреле 2023 года решением Лефортовского районного суда Москвы Буданов был заочно арестован по обвинению в терроризме. По данным ФСБ, Буданов был организатором теракта на Крымском мосту.

Ранее стало известно, что украинская делегация допускает проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Сообщалось, что гарантами безопасности делегации могут выступить спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

