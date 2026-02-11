Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

19:28, 11 февраля 2026

Назван простой способ определить скорость старения

Психолог Тейлор: Скорость ходьбы является важнейшим показателем здоровья
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Психолог Александр Найджел Уильям Тейлор и специалист в области спортивной науки Марко Аркестейн назвали простой способ определить скорость старения с помощью доступных каждому тестов. Их советы приводит Independent.

По их словам, одним из важнейших показателей хорошего состояния здоровья является скорость ходьбы. Если человек передвигается со скоростью около 1–1,4 метра в секунду (примерно 5 километров в час), это считается признаком хорошего физического состояния и нормального темпа старения. Скорость ниже 0,8 метра в секунду может указывать на ускоренное старение, снижение мышечной силы и повышенные риски для здоровья.

По словам Тейлора, чтобы оценить биологический возраст важно также учесть скорость мышления. Один из способов сделать это — провести когнитивный тест с двойной нагрузкой. Человеку предлагают идти в обычном темпе и одновременно выполнять умственное задание, например считать в обратном порядке, вычитая по семь от 100. Если при этом шаг заметно замедляется, появляются ошибки в счете или выраженное напряжение, это может говорить о снижении когнитивных функций.

Эксперты подчеркивают, что такие тесты не заменяют диагностику, но помогают вовремя заметить тревожные изменения. По их словам, регулярная физическая активность, тренировка внимания и поддержание общего уровня здоровья способны замедлить процесс старения и сохранить функциональность организма.

Ранее психиатр Луна Пальма рассказала, как снизить риск деменции на 45 процентов. По ее мнению, лучше всего поддерживает здоровье мозга регулярная физическая активность.

