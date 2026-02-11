Европарламент одобрил кредит Украине на 90 миллиардов евро

Председатель ЕП Метсола сообщила об одобрении кредита Киеву в размере €90 млрд

Депутаты Европарламента одобрили предоставление Евросоюзом кредита Украине в размере 90 миллиардов евро. Об этом в социальной сети Х сообщила его председатель Роберта Метсола.

Она подчеркнула, что эти средства дадут Киеву жизненно важную поддержку, обеспечат бесперебойную работу важнейших госслужб, а также укрепят обороноспособность страны. По словам Метсолы, защита Украины укрепляет безопасность Евросоюза, а ее поддержка прокладывает дорогу к грядущему миру.

Накануне, 10 февраля, стало известно, что ЕП проведет экстренное голосование для внесения изменений в бюджет Евросоюза до 2027 года в целях кредитования Украины под гарантии общего бюджета ЕС.

Такое решение стало возможным после того, как неделю назад послы стран Евросоюза на закрытой встрече согласовали детали беспрецедентного по размеру кредита Украине. Этот вариант выбрали в качестве альтернативы репарационному кредиту, обеспечением для которого должны были выступить заблокированные активы России.

Вернуть средства по кредиту Украина должна будет только после того, как получит от Москвы компенсацию за разрушение инфраструктуры. При этом канцлер Германии Фридрих Мерц указывал, что возможность использования для погашения кредита замороженных активов России остается открытой.