Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:55, 11 февраля 2026Россия

Участник СВО ответил на слова Пескова о Telegram в зоне боевых действий

Боец Маматов в ответ на слова Пескова заявил о незаменимости Telegram на СВО
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Мессенджер Telegram не имеет альтернатив для российских военнослужащих, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции (СВО). О незаменимости этого средства связи заявил российский боец Платон Маматов.

Так участник боевых действий ответил на слова пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова, который сказал, что ему сложно представить обеспечение фронтовой связи в зоне СВО через Telegram или другие мессенджеры.

По словам Маматова, фронтовая связь обеспечивается именно через Telegram. Он отметил, что благодаря мессенджеру осуществляется координация между подразделениями, обмен данными разведки, обеспечение огневого поражения целей, контроль результатов действия военных, кроме того, через Telegram решаются вопросы логистики.

Альтернатив этому способу связи за четыре года войны не появилось. И в ближайшем будущем не предвидится

Платон Маматов

Боец добавил, что радиосвязь является лишь побочным инструментом коммуникации между военными, так как не является защищенной, а ее радиус действия не превышает десяти километров.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что переживает из-за перебоев в работе мессенджера, так как он является основным инструментом оповещения жителей приграничья. Масштабные сбои в работе Telegram начались 10 февраля, в Госдуме их объяснили борьбой с НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Невиновных в этот день не будет». В Анапе студент устроил стрельбу в техникуме. Что известно о нападении, погибших и раненых?

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Греф призвал платить чиновникам позволяющие вести «не нищенскую» жизнь зарплаты

    Российские компании начали сообщать о дефолтах из-за отсутствия денег

    Женщина сбросила 44 килограмма без операций и уколов и поделилась секретами похудения

    Зеленский заявил о несогласии Украины и России с предложением США по Донбассу

    В Госдуме призвали запретить парковку во дворах для некоторых машин

    Марго Робби в разы подняла популярность одного романа в России

    Lexus попытался уйти от полицейской погони и устроил массовое ДТП в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok