Экономика
16:10, 11 февраля 2026Экономика

Петербуржцы признались в страхе мыть детей из-за воды с запахом фекалий

Жители Колпино признались в страхе мыть детей из-за воды с запахом фекалий
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Yuganov Konstantin / Shutterstock / Fotodom

Жители петербургского Колпино пожаловались на зловонный запах горячей воды в домах. Внимание на ситуацию обратила «Фонтанка».

С проблемой местные жители столкнулись около недели назад. «У нас в Колпино уже примерно неделю из крана идет горячая вода с жутким запахом канализации. (...) Страшно мыть детей, мыть посуду, овощи, фрукты», — сетует одна из них.

По словам другой жительницы, сотрудники коммунальных служб на обращения людей отвечают, что они в курсе происходящего и разбираются с проблемой. Между тем в компании «ТЭК СПб», контролирующей качество воды, заверяют, что в пробах воды, которые были взяты накануне на границе с энергоисточником, исследуемые показатели не превышают норму. Помимо этого, специалисты отобрали пробы прямой и «обратной» воды на проспекте Ленина и улице Межевой, и результаты исследования показали, что показатель пробы воды из обратного трубопровода по запаху превышает норму. В «ТЭК СПб» пояснили, что это означает, что качество горячей воды ухудшилось из-за проблем с внутридомовыми коммуникациями.

Ранее жители города Шахты пожаловались на полностью затопленную фекальными водами новую дорогу.

