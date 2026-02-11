«Радиостанция Судного дня» передала семь шифровок за два часа

Радиостанция УВБ-76 передала пять сообщений за 15 минут

Радиостанция УВБ-76 передала пять шифровок за 15 минут. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее передачи.

Всего в эфире так называемой радиостанции Судного дня 11 февраля с 09:05 по московскому времени прозвучало восемь сообщений. Первая передача содержала слово «акрокрен». В 09:09 за ним последовало слово «рыболовный».

После этого станция умолкла почти на час, а затем в течение 15 минут выдала в эфир еще пять сообщений. В 10:35 слушатели зафиксировали слово «хлевотюк», в 10:43 — «блицосидр», в 10:47 — «вихлянье», в 10:49 — «баранка», в 10:51 — «придирчивый». Еще через 42 минуты, в 11:33, в эфире УВБ-76 прозвучало восьмое слово — «укосопаб». Все слова передали на радиочастоте впервые.

Так называемая радиостанция Судного дня регулярно передает наборы букв и цифр, включающие одно или в очень редких случаях два или три слова. Обычно они выходят не чаще одного раза в час, поэтому пять сообщений за 15 минут — это аномалия. Почему станция стала передавать их так часто, неизвестно.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

