Раскрыта судьба бросившего неизлечимо больную дочь россиянина

В Костроме отец неизлечимо больной дочери получил срок за ее смерть

В Костроме суд приговорил бросившего шестилетнюю неизлечимо больную дочь на попечение знакомой 38-летнего мужчину к одному году и трем месяцам лишения свободы. Оставленная им девочка не выжила. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областную прокуратуру.

Он признан виновным по статьям о причинении смерти по неосторожности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетней и жестоком обращении с ней. Фигурант будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным правоохранителей, в период с марта по май 2024 года осужденный оставил нуждающуюся в постоянном уходе дочь на попечение знакомой, а сам уехал за пределы региона. От знакомой он узнал, что здоровье ребенка ухудшилось. В какой-то момент женщина тоже отлучилась и оставила девочку одну дома. К медикам оба взрослых не обратились. В итоге девочка не выжила.

Ранее сообщалось, что на Урале отец обвиняемой в расправе над сыном женщины раскрыл роль ее сожителя в этом деле.

