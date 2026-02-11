Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

20:22, 11 февраля 2026Среда обитания

Россиян предупредили о запрещенных действиях с ипотечной квартирой

Рогачевский: Любые серьезные действия с ипотечной квартирой нужно согласовывать
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Любые серьезные действия с ипотечной квартирой требуют согласования с банком. Об этом россиян предупредил глава направления банковской деятельности аналитического центра университета «Синергия» Антон Рогачевский в беседе с MSK1.RU.

По словам эксперта, продавать, завещать наследникам или регистрировать новых жильцов в купленной в ипотеку квартире запрещено без разрешения кредитора. Проведение такой сделки без ведома банка может привести к ее аннулированию в суде. Рогачевский посоветовал внимательно читать кредитный договор, в котором могут быть установлены определенные запреты.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко рассказал, как работает сдача в аренду ипотечной квартиры. Он отметил, что в данном случае потребуется не только одобрение банка, но и страховой компании.

