Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:53, 11 февраля 2026Наука и техника

Российские «Голиаф 2.0» и «Каракурт 2.0» запустили в серию

«Калашников»: БПЛА «Голиаф 2.0» и «Каракурт 2.0» запустили в серию
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Голиаф 2.0» и «Каракурт 2.0» запустили в серийное производство. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель концерна «Калашников».

«Оба изделия уже запущены в серийное производство», — сказал собеседник в рамках выставки World Defense Show 2026, которая с 8 по 12 февраля проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Одним из преимуществ данных БПЛА представитель назвал опыт их использования в ходе специальной военной операции (СВО).

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022

Ранее в ходе Национального авиационного инфраструктурного салона НАИС-2026 концерн представил обновленные квадрокоптеры «Голиаф» и «Каракурт».

В январе гендиректор «Калашникова» Алан Лушников сообщил, что обновленные БПЛА «Голиаф 2.0» и «Каракурт 2.0» научили перестраивать рабочую частоту в полете для снижения уязвимости.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле объяснили ограничения в отношении Telegram

    В России из-за зумеров оказались под угрозой продажи важного препарата

    Россияне получили платежки за коммуналку с аномально высокими суммами. За какие услуги можно не платить

    Выявлен неожиданный фактор повышенного давления

    Введение полного НДС на иностранные товары предложили ускорить ради справедливости

    «Главный русофоб» Киргизии выступил с обращением

    В Кремле порассуждали о возможных проблемах на СВО из-за замедления Telegram

    Участникам покушения на генерала Алексеева распределили роли

    Ученые реконструировали внешность хорватского вампира

    В Петербурге рухнул лифт с матерью и ребенком внутри

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok