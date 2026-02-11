Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Наука и техника
18:16, 11 февраля 2026Наука и техника

Стало известно о создании Украиной новой лазерной системы ПВО

Atlantic: За два года Украина создала новую лазерную систему ПВО Sunray
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Украина разработала новую лазерную систему противовоздушной обороны (ПВО), названную Sunray. Об этом пишет американский журнал The Atlantic.

По данным издания, украинская модель не является первой в мире такой разработкой.

В публикации говорится, что Sunray была разработана примерно за два года. Стоимость проекта составила несколько миллионов долларов. Из описания следует, что установка помещается в багажник автомобиля, не издает шума и не излучает света. Лазерная пушка напоминает любительский телескоп с прикрепленными по бокам камерами и может устанавливаться на крыше пикапа.

При этом на Украине уже намереваются продавать систему, она оценивается в несколько сотен тысяч долларов.

Ранее доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков заметил несостыковку в описании украинской лазерной системы ПВО. По его словам, оружие, предполагающее уничтожение дронов в воздухе, не может быть маленьким.

