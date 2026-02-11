Стоматолог предупредила об опасных домашних методах отбеливания зубов

Стоматолог Гомес предупредила о риске кариеса из-за отбеливания зубов содой

Стоматолог Мария Гомес заявила, что некоторые домашние методы отбеливания зубов являются опасными и неэффективными. Об этом она рассказала в разговоре с изданием Hola.

К самым вредным методам отбеливания зубов Гомес отнесла использование пищевой соды, активированного угля, яблочного уксуса, лимонной цедры и кокосового масла. Все эти средства приводят к разрушению эмали, что чревато повышением чувствительности зубов и возникновением кариеса, предупредила она.

«Хорошая гигиена сама по себе заметно улучшает цвет зубов», — подчеркнула доктор. Так, она призвала чистить зубы два-три раза в день по две минуты, пользоваться нитью и неабразивными отбеливающими пастами, сократить потребление кофе, чая, красного вина и табака, а также приобрести отбеливающие полоски или гели, но только после консультации со стоматологом.

Ранее стоматолог Кирилл Поляков предупредил о неожиданном последствии кариеса. По его словам, разрушение зуба может негативно сказаться на здоровье сердца.