«Тоттенхэм» уволил главного тренера

«Тоттенхэм» уволил Томаса Франка с поста главного тренера

Лондонский «Тоттенхэм» уволил датчанина Томаса Франка с поста главного тренера клуба. Об этом сообщается на сайте английской команды.

Отмечается, что результаты «шпор» заставили совет директоров прийти к выводу о необходимости изменений. «На протяжении всего времени работы в клубе Томас демонстрировал непоколебимую преданность делу, отдавая все силы на развитие клуба», — говорится в заявлении.

Франк возглавил «Тоттенхэм» 12 июня. Предыдущим местом работы 52-летнего специалиста был английский «Брентфорд».

В нынешнем сезоне «Тоттенхэм» после 26 туров с 29 очками находится на 16-м месте в турнирной таблице. В общем этапе Лиги чемпионов команда заняла четвертое место и напрямую квалифицировалась в 1/8 финала.