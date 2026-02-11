Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Из жизни
00:31, 11 февраля 2026Из жизни

В древнеегипетском тексте нашли намек на реальность библейских историй о великанах

В древнеегипетском письме нашли намек на реальность библейских исполинов
Никита Савин
Никита Савин
Гравюра «Давид и Голиаф» художника Гюстава Доре

Гравюра «Давид и Голиаф» художника Гюстава Доре. Фото: duncan1890 / Getty Images

Члены религиозной организации из США нашли в древнеегипетском документе VIII века до нашей эры намек на реальность библейских историй о великанах. Об этом пишет New York Post.

В шестой главе Книги Бытия упоминаются исполины, которые были плодом союза сынов Божиих и дочерей человеческих. Согласно Ветхому Завету, именно эти существа огромного роста вызвали повсеместный хаос, что вынудило Бога устроить Всемирный потоп.

Члены «Ассоциации библейских исследований» из Пенсильвании обнаружили, что в древнеегипетском документе, названом «Анастаси I», упоминается народ шасу, рост представителей которого составлял «четыре или пять локтей». В пересчете на современные меры длины это может примерно равняться 2,4 метра. «Узкое ущелье кишит шасу, скрывающимися под кустами. Некоторые из них ростом четыре или пять локтей от головы до ног. Ярость на лице их, сердца не знают страха и их невозможно задобрить», — сказано в тексте письма, которое датировано VIII веком нашей эры и с 1839 года хранится в Британском музее.

Сотрудники «Ассоциации библейских исследований» предположили, что именно шасу могли быть ветхозаветными исполинами, ставшими виновниками Всемирного потопа. При этом слово «шасу» переводится с египетского как «идущие пешком». Этот термин появляется еще в XV веке до нашей эры для обозначения шести племен кочевников, причем до сих пор точно не установлено, о каких именно народах писали древние египтяне.

Ученые к любым теориям о существовании великанов в древности относятся скептически, так как по не было найдено ни одного археологического свидетельства этого.

Ранее египтолог Дэвид Фолк предложил новую теорию о происхождении и предназначении ветхозаветного Ковчега завета. Ученый, в частности, утверждает, что Ковчег завета был создан по образцу египетских ритуальных ларцов для статуй божеств.

