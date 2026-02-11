Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
12:37, 11 февраля 2026Россия

В Кремле порассуждали о возможных проблемах на СВО из-за замедления Telegram

Песков усомнился, что замедление Telegram ухудшит качество связи на СВО
Майя Назарова

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков порассуждал о возможных проблемах на специальной военной операции (СВО) из-за замедления работы Telegram в России, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ усомнился, что меры, предпринимаемые Роскомнадзором в отношении популярного мессенджера, смогут ухудшить качество связи на фронте.

Песков убежден, что связь в зоне боевых действий вряд ли обеспечивается посредством Telegram или какой-либо другой площадки. «Представить себе такое трудно и невозможно. В любом случае об этом должны говорить специалисты», — отметил он.

Представитель Кремля призвал журналистов адресовать вопросы об обеспечении связи на СВО в Минобороны России.

До этого российские военнослужащие пожаловались, что частичная блокировка мессенджера сильно ухудшила связь на фронте.

Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков увидел в ограничениях в работе Telegram угрозу для жителей приграничья.

Он отметил, что мессенджер являлся для жителей Белгородской области основным источником оповещения.

10 февраля Роскомнадзор сообщил об ограничении работы Telegram. В ведомстве подчеркнули, что эти меры будут продолжаться до тех пор, пока не будут устранены нарушения законодательства России.

