В Кремле порассуждали о возможных проблемах на СВО из-за замедления Telegram

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков порассуждал о возможных проблемах на специальной военной операции (СВО) из-за замедления работы Telegram в России, передает ТАСС.
Пресс-секретарь президента РФ усомнился, что меры, предпринимаемые Роскомнадзором в отношении популярного мессенджера, смогут ухудшить качество связи на фронте.
Песков убежден, что связь в зоне боевых действий вряд ли обеспечивается посредством Telegram или какой-либо другой площадки. «Представить себе такое трудно и невозможно. В любом случае об этом должны говорить специалисты», — отметил он.
Представитель Кремля призвал журналистов адресовать вопросы об обеспечении связи на СВО в Минобороны России.
До этого российские военнослужащие пожаловались, что частичная блокировка мессенджера сильно ухудшила связь на фронте.
Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков увидел в ограничениях в работе Telegram угрозу для жителей приграничья.
Он отметил, что мессенджер являлся для жителей Белгородской области основным источником оповещения.
10 февраля Роскомнадзор сообщил об ограничении работы Telegram. В ведомстве подчеркнули, что эти меры будут продолжаться до тех пор, пока не будут устранены нарушения законодательства России.