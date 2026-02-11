Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:22, 11 февраля 2026Бывший СССР

В МИД Украины высказались об ударах по инфраструктуре Казахстана

Посол Украины Майко опроверг удары ВСУ по инфраструктуре Казахстана
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) никогда не наносили ударов по экономике или объектам инфраструктуры Казахстана. С таким заявлением выступил посол Украины в Казахстане Виктор Майко в интервью порталу The Times of Central Asia.

«Казахстан не является и не будет целью украинских ударов. Это единая позиция политического и военного руководства Украины», — высказался дипломат.

Майко прокомментировал сообщения об атаках на танкеры с казахстанской нефтью в Черном море в январе 2026 года и опроверг причастность ВСУ к инцидентам. По его словам, удары якобы были нанесены FPV-дронами малого радиуса действия. Посол добавил, что Киев ценит последовательную поддержку Казахстаном суверенитета и территориальной целостности Украины и заинтересован в обеспечении безопасных поставок энергоресурсов через Черное море.

9 декабря 2025 года министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев обсудил с украинской стороной атаки дронов ВСУ на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), используемый для транзита нефти из республики через территорию России. Выносной причал получил повреждения, которые не позволяют его дальше использовать.

13 января ВСУ атаковали два нефтяных танкера Delta Harmony и Matilda рядом с терминалом КТК в Черном море. Казахстанская национальная нефтяная компания «Казмунайгаз» подтвердила атаку (не называя принадлежность БПЛА), сообщив, что на втором танкере произошел взрыв без последующего горения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Невиновных в этот день не будет». В Анапе студент устроил стрельбу в техникуме. Что известно о нападении, погибших и раненых?

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Греф призвал платить чиновникам позволяющие вести «не нищенскую» жизнь зарплаты

    Российские компании начали сообщать о дефолтах из-за отсутствия денег

    Женщина сбросила 44 килограмма без операций и уколов и поделилась секретами похудения

    Зеленский заявил о несогласии Украины и России с предложением США по Донбассу

    В Госдуме призвали запретить парковку во дворах для некоторых машин

    Марго Робби в разы подняла популярность одного романа в России

    Lexus попытался уйти от полицейской погони и устроил массовое ДТП в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok