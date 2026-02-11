Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:39, 11 февраля 2026Путешествия

В Республике Крым захотели создать кодекс туриста

Министр туризма Ганзий: В Крыму намерены создать кодекс для въезжающих туристов
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Власти Республики Крым захотели создать кодекс для въезжающих на полуостров туристов. Об этом сообщает РИА Новости.

С такой инициативой выступил министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий. «Мы хотим, чтобы это был легкий документ, который бы позволил быстро ознакомиться с тем, что можно или не нужно делать, чтобы уважать местные традиции», — рассказал политик журналистам в кулуарах форума «АгроЭкспоКрым».

Материалы по теме:
Куда поехать отдыхать весной 2026 года: топ-12 направлений по России и за границей
Куда поехать отдыхать весной 2026 года:топ-12 направлений по России и за границей
29 января 2026
«То, что вам кажется мелочью, для них — преступление». За что россиянам за границей могут грозить штраф или тюрьма?
«То, что вам кажется мелочью, для них — преступление». За что россиянам за границей могут грозить штраф или тюрьма?
19 января 2026

Работа по созданию общего свода правил для приезжих гостей запланирована на конец 2026 года. Власти намерены распространять «Кодекс крымского туриста» через интернет и чат-боты. Заниматься публикациями будут местные отели и санатории.

Ранее Крым попал в топ-15 самых привлекательных для туристов регионов России. Во время составления рейтинга оценивались количество объектов культурного наследия и поисковых запросов по теме отдыха в туристической зоне, уровень развития туризма и инфраструктуры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сабурову могут грозить проблемы на родине из-за передачи мотоциклов вагнеровцам. На него донес изгнанный из ФБК Иван Жданов

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Автомобиль Нетаньяху украсили перед встречей с Трампом

    Футболист ЦСКА рассказал о мечте попасть в Америку

    Россияне признались в страхе перед одним типом жилья

    Минобороны показало российский «Панцирь» с «Гвоздями»

    Медведев сравнил поддержку участников СВО и бойцов Великой Отечественной войны

    Туристы устроили массовую драку с проститутками в Таиланде

    В Европе назвали главную проблему в отношениях с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok