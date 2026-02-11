Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
16:32, 11 февраля 2026СпортЭксклюзив

В России высказались о претензии МОК к украинской спортсменке из-за дизайна шлема

Депутат Свищев: В требовании МОК к спортсменке Коцар сменить шлем нет политики
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Adam Pretty / Getty Images

Требование Международного олимпийского комитета (МОК) к украинской фристайлистке Екатерине Коцар поменять шлем перед стартом Игр-2026 не имеет никакого отношения к политике, это четкий регламент, объяснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее спортсменка Коцар рассказала, что выступала в шлеме с надписью Be brave like Ukranians, однако за неделю до Олимпиады ее заставили поменять его. Фристайлистка заявила, что из-за недостатка опыта и уверенности ей пришлось это сделать.

«Олимпийский комитет еще раз заявил о том, что очень регламентированы любые нашивки, надписи, изображения, любая форма. Все согласовывается с МОКом. Поэтому что иначе это может расцениваться как угодно, как политическая акция, как вызов. И здесь обижаться-то не на что. Есть правила, которым должен следовать любой спортсмен без оглядки на национальность», — сказал Свищев.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

Ранее МОК запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу выступать и тренироваться в шлеме с изображением украинских спортсменов, которых не стало за время украинского конфликта, но при этом разрешил носить черную траурную повязку. Согласно правилам Олимпийской хартии, во время соревнований запрещается политическая, религиозная и расовая пропаганда, а также демонстрации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Невиновных в этот день не будет». В Анапе студент устроил стрельбу в техникуме. Что известно о нападении, погибших и раненых?

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Появились подробности о массированных ударах ВСУ по многоэтажкам в российском городе

    Греф призвал платить чиновникам позволяющие вести «не нищенскую» жизнь зарплаты

    Российские компании начали сообщать о дефолтах из-за отсутствия денег

    Женщина сбросила 44 килограмма без операций и уколов и поделилась секретами похудения

    Зеленский заявил о несогласии Украины и России с предложением США по Донбассу

    В Госдуме призвали запретить парковку во дворах для некоторых машин

    Марго Робби в разы подняла популярность одного романа в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok