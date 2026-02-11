Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Юрист оценил угрозу уголовного преследования Сабурова по статье о наемничестве

Юрист Андрейцо: Сабурову наказание по статье о наемничестве вряд ли грозит
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Денежная помощь комика Нурлана Сабурова под статью о наемничестве не подпадает, а значит, наказание ему вряд ли грозит, сказал юрист, доцент РАНХиГС и ГУАП Сергей Андрейцо. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее заместитель генпрокурора Казахстана Галымжан Койгельдиев заявил, что ситуация вокруг юмориста Нурлана Сабурова, которого обвинили в наемничестве из-за видео с передачей мотоциклов подразделению «Легион Вагнер Истра», требует изучения. Он уточнил, что речь идет об обвинениях юмориста в нарушении 170-й статьи Уголовного кодекса Казахстана («Наемничество»).

Эксперт отметил, что с правовой точки зрения термин «наемничество» — это участие в боевых действиях на стороне какого-то государства в соответствующих формированиях. Поэтому, по его словам, проверка Сабурова по этой статье может остаться на уровне инициативы.

«Ситуация видится политизированной. Здесь, по сути, Нурлан Сабуров стал заложником ситуации, потому что ему пытаются предъявить претензии с той и с другой стороны. Плюсом все-таки желание, что называется, попиариться, поскольку все-таки Сабуров — медийная персона: и в России известный комик, и в Казахстане один из наиболее известных», — указал Андрейцо.

Он подчеркнул, что ситуация с проверкой комика выглядит сомнительной, поскольку Сабуров не был военнослужащим Вооруженных сил РФ и не принимал участия в боевых действиях.

Ранее стало известно, что Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. По данным правоохранительных органов, юморист отмывал деньги, заработанные в стране, через посредников. Также утверждалось, что комик критиковал спецоперацию и нарушал миграционное законодательство. Узнав о запрете, Сабуров улетел в Алма-Ату.

