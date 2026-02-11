Затраты на «оздоровление» Домодедово оценили

«Ъ»: На модернизацию инфраструктуры Домодедово необходимо минимум 20 млрд рублей

Новому владельцу Домодедово — компании «Перспектива» (дочерняя структура «Международного аэропорта Шереметьево» (МАШ)» — потребуется как минимум 20 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Для дальнейшего развития аэропорту потребуются значительные инвестиции. Речь идет в том числе о затратах на модернизацию взлетно-посадочных полос (ВПП) и терминала, а также замену спецтехники и программного обеспечения, пояснили аналитики.

Наибольших вложений может потребовать реконструкция ВВП-2, отмечают эксперты. К настоящему времени полосу так и не сдали в эскплуатацию, несмотря на изначальные планы сдать объект в 2016 году. Кроме того, необходимы инвестиции в модернизацию устаревшего терминала, который проектировался 20 лет назад, заявлял глава МАШ Михаил Василенко.

Существенных вложений потребует замена иностранного софта и перевод данных аэропорта с зарубежных серверов на российские. Речь в этом случае может идти об инвестициях свыше миллиарда рублей. Окупить совокупные затраты на «оздоровление» инфраструктуры аэропорта в обозримом будущем будет крайне трудно, сошлись во мнении опрошенные газетой эксперты.

Шереметьево стало новым владельцем Домодедово по результатам аукциона, проведенного в конце января 2026 года со второй попытки. Его главным конкурентом считался еще один крупный аэропорт — Внуково. Однако представители последнего в итоге сочли конечную стоимость лота завышенной. В итоге Шереметьево приобрело активы компании «ДМЕ холдинг» и других организаций, входящих в структуру активов аэропорта, более чем за 66,1 миллиарда рублей. Ежегодные убытки Домодедово Василенко оценил примерно в 10 миллиардов рублей, а суммарный долг — в 75 миллиардов.