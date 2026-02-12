Для Windows выйдет уникальное обновление

Обновление 26H1 для Windows 11 выйдет только для ПК с ARM-процессорами

Корпорация Microsoft выпустит обновление, которое будет доступно лишь для малой части компьютеров на Windows. Об этом сообщает издание Windows Central.

В Microsoft рассказали, что готовят обновление 26H1 для Windows 11. В отличие от большинства апдейтов, доступных всем пользователям операционных систем (ОС) Microsoft, это обновление появится только на персональных компьютерах (ПК) на основе ARM-процессора Qualcomm Snapdragon X2.

В Microsoft объяснили, что 26H1 основано на новой платформе Bromine. Это отличает обновление от 25H2 или 24H2. Разработка программного обеспечения на Bromine началось в ноябре 2025 года. «Получить уникальный апдейт 26H1 можно только купив новый компьютер с процессором Snapdragon X2 или установив вручную ISO-образ версии 26H1, который доступен в интернете, хотя Microsoft не рекомендует этого делать», — подчеркнули авторы.

Новые функции обновления 26H1, которое выйдет весной, не раскрываются. Однако в Windows Central предположили, что значительная часть нововведений будет «под капотом» — то есть они будут касаться внутренних процессов Windows.

В начале февраля Microsoft заявила, что скоро сертификаты безопасности для Windows 10 и 11 устареют и будут обновлены. В компании призвали пользователей не игнорировать обновления ОС и не препятствовать их установке.