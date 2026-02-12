Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Экономика
13:28, 12 февраля 2026Экономика

Банк России подал таинственный сигнал накануне решения по ставке

Банк России объяснил публикацию сообщения с буквами Ы и Ф активностью кота
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Накануне очередного заседания совета директоров Банка России по вопросу ключевой ставки Telegram-канал регулятора опубликовал таинственное сообщение с сотнями букв Ы и Ф, идущих подряд, а после удалил его.

Случайная публикация сообщения в таким сочетании букв маловероятна, поскольку обе они расположены далеко от клавиши Enter, отвечающий за отправку. Кроме того, вскоре канал опубликовал историю, в которой списал пост на «кота-админа» и «новую клавиатуру», добавив фотографию последней, где все буквы заменены на Ы.

Также ЦБ поинтересовался у россиян, какое у них настроение, предложив в качестве варианта ответов эти буквы, и пообещал, что в пятницу, 13 февраля, кот отправит сообщение с калькулятора.

Скриншот: Telegram-канал Банка России

Так как напечатать на калькуляторе можно только цифры, речь может идти о ключевой ставке и сигнале, который желающие могут попробовать разгадать. Одни комментаторы считают, что речь идет о включении печатного станка, так как напечатана была почти тысячи знаков, другие делают вычисления на основании числа букв и их номера в алфавите.

Эксперты расходятся в представлениях о решении Центробанка из-за неопределенного характера сигналов. Так, консенсус-опрос, проведенный ТАСС, показал, что аналитики ожидают сохранения показателя на уровне 16 процентов годовых. Однако глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков спрогнозировал снижение до 15,5 процента.

До весны 2022 года глава Центробанка Эльвира Набиуллина надевала на каждую пресс-конференцию после решения по ключевой ставке уникальную брошь, несущую определенный смысл. Она никогда ни разу не раскрыла значение знака, хотя отмечала, что некоторые варианты трактовок вызывали у нее изумление.

