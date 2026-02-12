Губерниев оценил возможный запрет на въезд в Россию сменившим гражданство спортсменам

Губерниев: Запрет на въезд в Россию сменившим гражданство спортсменам негуманный

Телекомментатор Дмитрий Губерниев оценил идею министра спорта России и главы Олимпийского комитета страны Михаила Дегтярева запретить въезд на родину сменившим спортивное гражданство отечественным атлетам. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Нужно уточнить у министра, как это можно реализовать и главное — зачем. Понятно, что "люди пользуются всеми благами родины, а потом уезжают". Но они граждане России, как их не пускать?» — заявил Губерниев. Он также назвал возможный механизм запрета на въезд непростым и негуманным.

Дегтярев призвал запретить въезд в Россию сменившим гражданство отечественным спортсменам 11 февраля. Он также назвал подобных атлетов предателями.

За последние месяцы гражданство сменили несколько российских теннисистов. Среди них Полина Кудерметова, Дарья Касаткина, Камилла Рахимова, Александр Шевченко, Анастасия Потапова.