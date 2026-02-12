Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
19:02, 12 февраля 2026Спорт

Губерниев оценил возможный запрет на въезд в Россию сменившим гражданство спортсменам

Губерниев: Запрет на въезд в Россию сменившим гражданство спортсменам негуманный
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maxim Platonov / Business Online / Globallookpress.com

Телекомментатор Дмитрий Губерниев оценил идею министра спорта России и главы Олимпийского комитета страны Михаила Дегтярева запретить въезд на родину сменившим спортивное гражданство отечественным атлетам. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Нужно уточнить у министра, как это можно реализовать и главное — зачем. Понятно, что "люди пользуются всеми благами родины, а потом уезжают". Но они граждане России, как их не пускать?» — заявил Губерниев. Он также назвал возможный механизм запрета на въезд непростым и негуманным.

Дегтярев призвал запретить въезд в Россию сменившим гражданство отечественным спортсменам 11 февраля. Он также назвал подобных атлетов предателями.

За последние месяцы гражданство сменили несколько российских теннисистов. Среди них Полина Кудерметова, Дарья Касаткина, Камилла Рахимова, Александр Шевченко, Анастасия Потапова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они достают до наших тылов». Минобороны впервые заявило о перехвате украинских крылатых ракет «Фламинго»

    В России наметилась крупная проблема

    Раскрыты причины сурового наказания Нурлана Сабурова

    В России захотели вернуть железнодорожное сообщение с Грузией через Абхазию

    В России оценили рост блинного индекса

    Российский миллиардер высказался о романе бывшей жены с молодым манекенщиком

    Россия вернула Украине пятерых детей

    Мужчина с огнеметом поджег любовника жены, сел и закурил

    Вынесено решение для обвиняемого в растрате 885 миллионов рублей мецената Северилова

    Россияне полюбили свадебный туризм

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok