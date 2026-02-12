Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
21:22, 12 февраля 2026

Хуснуллин сообщил о беспрецедентной атаке на инфраструктуру Белгородской области

Марат Хуснуллин

Марат Хуснуллин. Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины осуществляют беспрецедентные атаки на инфраструктуру Белгородской области. Об этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин написал по итогам визита в регион в своем канале в мессенджере Max.

Он отметил, что в результате последних обстрелов энергосистема региона получила серьезные повреждения. Это коснулось около 78 тысяч жителей Белгорода.

«Команда губернатора Вячеслава Владимировича Гладкова, федеральные структуры, ресурсоснабжающие организации максимально делают все возможное для оперативной ликвидации последствий», — указал Хуснуллин.

По его словам, были сформированы запасы резервных источников снабжения электроэнергией, функционируют свыше 330 аварийных бригад и более 400 единиц спецтехники.

7 февраля Вячеслав Гладков рассказал, что попал под ракетный обстрел ВСУ в Белгороде. Чиновник сообщил, что это произошло в ходе его поездки по объектам инфраструктуры.

До этого глава региона сообщал, что под удар ВСУ попали объекты критической инфраструктуры в Белгороде. По некоторым данным, противник атаковал регион из РСЗО HIMARS.

