Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:16, 12 февраля 2026Наука и техника

iPhone взорвался и устроил пожар у русскоязычной туристки

Mash: Взорвавшийся iPhone уничтожил вещи русскоязычной туристки на 2 млн рублей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Пользовательница iPhone 17 Pro Max Элиза заявила, что из-за ее смартфона произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Неприятность произошла у русскоговорящей туристки в Саудовской Аравии. По ее словам, она приобрела новый смартфон, который через несколько часов после покупки загорелся и взорвался. Кроме девайса Apple, пострадали дорогие вещи женщины.

Элиза продемонстрировала на видео поврежденный смартфон: судя по всему, у него по неизвестной причине загорелся аккумулятор. Также она сообщила, что возникший пожар уничтожил брендовые сумки, вещи и технику на сумму два миллиона рублей.

Купившая iPhone 17 Pro Max женщина пожаловалась в Apple и потребовала возмещения стоимости смартфона (170 тысяч рублей) и компенсации за нанесенный ущерб. В Apple Элизе отказали, хотя в местной полиции заметили, что причиной возгорания стал неисправный iPhone.

В конце января Samsung признала свою ответственность за взрыв смартфона в США. Телефон Galaxy S25+ жителя штата Индиана загорелся и взорвался, пока находился на зарядке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генсек НАТО ответил на предложение Макрона о переговорах с Россией

    В России наметилась крупная проблема

    Раскрыты причины сурового наказания Нурлана Сабурова

    Жалобу вора в законе Шишкана на пожизненный срок рассмотрел Верховный суд

    Названы простые способы пережить депрессию в конце зимы

    Россиянам предложили заработать на вине

    ЦБ понизил курс доллара в России

    В России назвали три причины проблем ВСУ под Купянском

    Раскрыты подробности о втягивании сестер из Петербурга в тоталитарную секту

    Заслуженный европейский активист по защите детей оказался педофилом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok