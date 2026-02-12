iPhone взорвался и устроил пожар у русскоязычной туристки

Mash: Взорвавшийся iPhone уничтожил вещи русскоязычной туристки на 2 млн рублей

Пользовательница iPhone 17 Pro Max Элиза заявила, что из-за ее смартфона произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Неприятность произошла у русскоговорящей туристки в Саудовской Аравии. По ее словам, она приобрела новый смартфон, который через несколько часов после покупки загорелся и взорвался. Кроме девайса Apple, пострадали дорогие вещи женщины.

Элиза продемонстрировала на видео поврежденный смартфон: судя по всему, у него по неизвестной причине загорелся аккумулятор. Также она сообщила, что возникший пожар уничтожил брендовые сумки, вещи и технику на сумму два миллиона рублей.

Купившая iPhone 17 Pro Max женщина пожаловалась в Apple и потребовала возмещения стоимости смартфона (170 тысяч рублей) и компенсации за нанесенный ущерб. В Apple Элизе отказали, хотя в местной полиции заметили, что причиной возгорания стал неисправный iPhone.

В конце января Samsung признала свою ответственность за взрыв смартфона в США. Телефон Galaxy S25+ жителя штата Индиана загорелся и взорвался, пока находился на зарядке.