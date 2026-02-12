Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

18:02, 12 февраля 2026Экономика

Запрет банков на сдачу ипотечных квартир в аренду опровергли

Риелтор Бендриков: Запрет на аренду ипотечных квартир противоречит Конституции
Виктория Клабукова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Банки не вправе запрещать сдавать в аренду купленные в ипотеку квартиры. Об этом в разговоре с телеканалом «360» заявил риелтор Олег Бендриков.

В целом о подобной практике эксперт слышит впервые — по его мнению, отслеживать дальнейшую судьбу квартир, взятых в ипотеку, для финорганизаций довольно утомительно. «Это неинтересно ни одному банку — у них есть очень много других задач, которыми они занимаются», — утверждает Бендриков. По его словам, с целью контроля банкам пришлось бы учреждать специальные отделы, а это дополнительный труд.

На что банки и имеют право в данном контексте, так это запрещать перепродажу ипотечных объектов — для этого требуется получить от кредитора разрешение. Если запрет на сдачу заемных квартир и практикуют, то это противоречит конституционному праву пользоваться жильем, подчеркнул риелтор.

Ранее в Москве банк лишил клиента льготной ипотеки, узнав, что он сдает заемную квартиру в аренду. Об этом кредиторам доложила нанимательница — ее не устроил рост платежей. В партии «Справедливая Россия» решили урегулировать данный вопрос на уровне Центробанка.

