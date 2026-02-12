Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

20:47, 12 февраля 2026Интернет и СМИЭксклюзив

Известный стилист отказался комментировать уход с Первого канала

Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Популярный стилист Александр Рогов отказался комментировать свой уход с Первого канала. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что уже два года ведет свой авторский проект на телеканале «Домашний».

Модельер пояснил, что погружен в авторские проекты. Он отметил при этом, что уход с Первого канала не взаимосвязан с другой творческой работой, но комментировать ситуацию не стал.

«Дела Первого канала я не комментирую», — сказал Рогов.

Уход модного стилиста с Первого канала совпал с его участием в вечеринке обувного бренда Rendez-Vous во французском элитном горнолыжном курорте во Французских Альпах. Закрытое мероприятие в Куршевеле со звездами российского шоу-бизнеса вызвало недовольство в обществе и поток критики из-за излишней роскоши.

Ранее сообщалось, что сеть магазинов Rendezvous Russia разгневала покупателей пресс-туром звезд в Куршевель. Так, россияне возмутились выбором локации для празднования юбилея. По их мнению, целевая аудитория бренда не может себе позволить подобные поездки.

По данным журналистов, празднование 25-летнего юбилея сети, который длился четыре дня, обошлось не менее чем в 30 миллионов рублей. На фоне промотура компания снизила зарплаты сотрудникам и урезала расходы.

