Лавров пригрозил США жестким ответом на действия в Гренландии

Express: Лавров предупредил США об ответе РФ в случае милитаризации Гренландии

Глава МИД России Сергей Лавров предупредил США о том, что Россия примет контрмеры, если Гренландия будет милитаризована против Москвы. Об этом передает издание Daily Express.

«Лавров предупредил, что Россия предпримет шаги в военной сфере, если США превратят Гренландию в стратегическую базу, направленную против России», — говорится в сообщении.

Речь идет о выступлении главы российского МИД на «правительственном часе» в Госдуме. Во время выступления дипломат отметил, что в случае милитаризации Арктики Москва будет вынуждена принять адекватные военно-технические меры.

Ранее посол России в Осло Николай Корчунов заявил, что итогом ситуации в Гренландии может стать необоснованное наращивание военной силы НАТО в арктическом регионе, которая будет направлена против России и Китая. По мнению дипломата, гренландский кризис начинает стихать, но уже можно заключить, что НАТО намерено усилить свое военное присутствие в Арктике.