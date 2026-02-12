Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:37, 12 февраля 2026Интернет и СМИ

Лавров пригрозил США жестким ответом на действия в Гренландии

Express: Лавров предупредил США об ответе РФ в случае милитаризации Гренландии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров предупредил США о том, что Россия примет контрмеры, если Гренландия будет милитаризована против Москвы. Об этом передает издание Daily Express.

«Лавров предупредил, что Россия предпримет шаги в военной сфере, если США превратят Гренландию в стратегическую базу, направленную против России», — говорится в сообщении.

Речь идет о выступлении главы российского МИД на «правительственном часе» в Госдуме. Во время выступления дипломат отметил, что в случае милитаризации Арктики Москва будет вынуждена принять адекватные военно-технические меры.

Ранее посол России в Осло Николай Корчунов заявил, что итогом ситуации в Гренландии может стать необоснованное наращивание военной силы НАТО в арктическом регионе, которая будет направлена против России и Китая. По мнению дипломата, гренландский кризис начинает стихать, но уже можно заключить, что НАТО намерено усилить свое военное присутствие в Арктике.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я люблю Россию. Но не сейчас». Бывший тренер сборной выступил резко против участия российских спортсменов в Олимпиаде

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    WhatsApp окончательно заблокировали в России

    В зоне СВО отработали информационно-огневой контур ПВО

    Стал известен повседневный рацион короля Карла III

    Названа необходимая для возвращения покупателей на рынок жилья ставка ЦБ

    Россиянам назвали лучшие места для празднования Масленицы

    Дефицит бюджета США снизился на фоне ужесточения торговой войны

    Раскрыт готовивший вооруженное нападение на отдел МВД России

    Канадский тренер предложил НХЛ вывести из обращения номер Овечкина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok