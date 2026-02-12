Названы причины чувствительности к перемене погоды

Терапевт Морошкина: Метеочувствительность связана с общим состоянием здоровья

Врач-терапевт Елена Морошкина рассказала, почему одни люди болезненно реагируют на перемену погоды, а другие ничего не ощущают. Причины метеозависимости специалист назвала в разговоре с «Газетой.Ru».

По словам Морошкиной, метеочувствительность, как правило, связана не с погодой, а с общим состоянием здоровья. Наиболее уязвимыми к перепадам атмосферного давления и температуры она назвала людей с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной и опорно-двигательной систем.

Терапевт рассказала, что метеочувствительность может проявляться по-разному. Некоторые ощущают слабость, снижение аппетита, головные боли, другие — головокружение, шум в ушах, скачки артериального давления, учащенное сердцебиение или боли в суставах. Кроме того, врач отметила, что погодные изменения нередко провоцируют обострение хронических заболеваний.

Чтобы снизить выраженность симптомов, Морошкина рекомендовала лечить хронические заболевания и регулярно наблюдаться у врача. Также важно сбалансированно питаться, заниматься умеренной физической активностью, гулять на свежем воздухе и закаляться. По ее словам, это помогает укрепить сосуды и повысить устойчивость организма к переменам погоды.

