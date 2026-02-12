Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:31, 12 февраля 2026Забота о себе

Названы причины чувствительности к перемене погоды

Терапевт Морошкина: Метеочувствительность связана с общим состоянием здоровья
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт Елена Морошкина рассказала, почему одни люди болезненно реагируют на перемену погоды, а другие ничего не ощущают. Причины метеозависимости специалист назвала в разговоре с «Газетой.Ru».

По словам Морошкиной, метеочувствительность, как правило, связана не с погодой, а с общим состоянием здоровья. Наиболее уязвимыми к перепадам атмосферного давления и температуры она назвала людей с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной и опорно-двигательной систем.

Терапевт рассказала, что метеочувствительность может проявляться по-разному. Некоторые ощущают слабость, снижение аппетита, головные боли, другие — головокружение, шум в ушах, скачки артериального давления, учащенное сердцебиение или боли в суставах. Кроме того, врач отметила, что погодные изменения нередко провоцируют обострение хронических заболеваний.

Материалы по теме:
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия: почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия:почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
2 октября 2022
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021

Чтобы снизить выраженность симптомов, Морошкина рекомендовала лечить хронические заболевания и регулярно наблюдаться у врача. Также важно сбалансированно питаться, заниматься умеренной физической активностью, гулять на свежем воздухе и закаляться. По ее словам, это помогает укрепить сосуды и повысить устойчивость организма к переменам погоды.

Ранее терапевт Дмитрий Демидик предупредил о неочевидной опасности в бане. По его словам, организм перегружается, если после парной сразу нырять в ледяную купель.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинского скелетониста сняли с Олимпиады из-за скандального шлема. Зеленский возмущен

    Раскрыты главные способы кибератак на россиян в 2026 году

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Внешний долг России вырос

    В Госдуме словами «похоже на заказ» отреагировали на заявление Пихлера

    В Венесуэле поставили точку в вопросе виновности Мадуро

    Названы причины чувствительности к перемене погоды

    Voyah рассказал о новинках для России в 2026

    Назван способ снизить риск развития болезни Альцгеймера

    Россияне решили бросить квартиры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok