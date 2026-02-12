Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

17:28, 12 февраля 2026Путешествия

Отдыхавший в Таиланде турист порвал лицо и едва не лишился ноги в аварии с тук-туком

Турист застрял в Таиланде из-за долга перед больницей в 2,1 миллиона рублей
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: nitinut380 / Shutterstock / Fotodom

Отдыхавший в Таиланде турист попал в аварию с тук-туком и застрял в стране из-за многомиллионного долга перед больницей. Об этом стало известно The Sun.

30-летний британец Льюис Макклелланд приехал с другом на отдых в Азию 12 января. Он должен был вернуться на родину 26-го числа, однако накануне арендовал мотоцикл и попал в ДТП, в результате которого порвал лицо, сломал запястье, два пальца и едва не лишился ноги. «Я практически оторвал себе конечность, пульс в стопе пропал. Не пожелал бы такого даже своему врагу», — поделился впечатлениями с журналистами гражданин Великобритании.

Мужчину доставили в больницу, где ему наложили швы на рваные раны лица и ноги. Однако теперь он не может вернуться домой из-за счета за медицинские услуги в 20 тысяч фунтов стерлингов (2,1 миллиона рублей). При этом страховая компания отказалась помогать путешественнику, сославшись на то, что он не имел при себе сертификата, позволяющего арендовать транспорт.

На данный момент Макклелланду предстоит еще одна операция. Его семья собирает средства для оплаты задолженности и репатриации пострадавшего.

Ранее россиянка забаррикадировалась в номере отеля в Таиланде из-за долга за проживание. Женщина решила сбежать, чтобы избежать встречи с полицией.

