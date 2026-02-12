Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

15:30, 12 февраля 2026Силовые структуры

Открывший огонь в российском техникуме попал на видео во время следственного эксперимента

Открывшего огонь в техникуме в Анапе юношу привезли на следственный эксперимент
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Открывшего огонь в индустриальном техникуме в Анапе студента привезли на следственный эксперимент. Происходящее попало на видео. Соответствующие кадры опубликовал «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале.

На видео показано, как правоохранители что-то объясняют фигуранту.

Юноша открыл огонь из гладкоствольного ружья в техникуме в Анапе 11 февраля.

По версии следствия, он похитил у деда ружье и прибыл к АИТ, где открыл огонь. В результате пострадали несовершеннолетний учащийся и сотрудница техникума, не выжил охранник учреждения, пытавшийся пресечь преступление.

Ранее сообщалось, что причиной нападения мог стать диплом. Якобы студент заплатил 500 тысяч рублей, чтобы получить документ об окончании колледжа по специальности «Техобслуживание автомобилей» раньше других, но его обманули.

