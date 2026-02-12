Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:43, 12 февраля 2026Россия

Песков высказался о приезде Трампа на празднование Дня Победы в Москве

Песков допустил приглашение Трампа на парад Победы в Москве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что президент США Дональд Трамп может быть приглашен на празднование Дня Победы в Москве. Его слова приводит ТАСС.

«Трампа — посмотрим, по крайней мере, поинтересуемся, сможет он, не сможет», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее Трамп приписал США победу во Второй мировой войне. Он заявил, что, если бы американцы не вступили во Вторую мировую войну, в Гренландии говорили бы по-немецки или по-японски.

В ноябре американский лидер сообщил, что США теперь будут праздновать победу в Первой мировой и Второй мировой войне, а также «во всех остальных».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе испугались своих же расчетов о вторжении России в Европу. Но Москве все равно пригрозили сокрушительной реакцией

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    WhatsApp окончательно заблокировали в России

    Лидера Словакии упрекнули в планах помешать референдуму об отмене санкций против России

    В продаже появился восьмиколесный вездеход «ТОРОС»

    Бывший глава Google в 70 лет завел любовницу на 43 года младше себя

    Испугавшейся размеров пениса нового бойфренда девушке дали советы

    Трамп соберет разведку из-за тревожных сигналов

    В МИД рассказали об ответе на размещение в Германии американских дальнобойных ракет

    Появилось видео мощного удара по Киеву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok