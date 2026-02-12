Песков высказался о приезде Трампа на празднование Дня Победы в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что президент США Дональд Трамп может быть приглашен на празднование Дня Победы в Москве. Его слова приводит ТАСС.

«Трампа — посмотрим, по крайней мере, поинтересуемся, сможет он, не сможет», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее Трамп приписал США победу во Второй мировой войне. Он заявил, что, если бы американцы не вступили во Вторую мировую войну, в Гренландии говорили бы по-немецки или по-японски.

В ноябре американский лидер сообщил, что США теперь будут праздновать победу в Первой мировой и Второй мировой войне, а также «во всех остальных».