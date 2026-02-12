Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

15:39, 12 февраля 2026Ценности

Популярная актриса рассказала о 150 отказах в ролях из-за особенностей внешности

Актриса Лора Дерн рассказала о 150 отказах в ролях из-за ее высокого роста
Екатерина Ештокина

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Популярная американская актриса Лора Дерн рассказала о 150 отказах в ролях из-за особенностей внешности. Интервью публикует The Independent.

58-летняя знаменитость раскрыла, что ее рост составляет 183 сантиметра, в связи с чем ее кандидатуру регулярно отклоняли в кино. Кроме того, она призналась, что команда также регулярно обращала внимание на ее высокий рост. «В 12 лет я была ростом 180 сантиметров и уже снималась в кино, поэтому в роли мне постоянно отказывали!» — посетовала она.

Вследствие этого Дерн подчеркнула, что съемки с актером и комиком Уиллом Арнеттом, рост которого равен 189 сантиметрам, в фильме Брэдли Купера «Эта штука включена?» доставили ей удовольствие. «Это значит, что когда мы с Уиллом сидим рядом, мы одного роста. И это просто невероятно — сниматься в сцене с актером-мужчиной и при этом смотреть друг другу прямо в глаза, понимаете?» — восхитилась артистка.

В октябре 2025 года олимпийская чемпионка Суниса Ли дала отпор высмеявшим ее рост хейтерам. Американская гимнастка вышла на подиум в ультракоротких черных шортах и розовом топе на показе Victoria's Secret.

