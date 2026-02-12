Популярная российская блогерша объяснила поездку в США

Блогерша Каспарянц уехала из России в США на два месяца, чтобы переждать зиму

Популярная российская блогерша Карина Каспарянц рассказала, что на время уехала в США. Об этом она заявила в видео, опубликованном на YouTube.

По словам блогерши, они с мужем и детьми приехали в Лос-Анджелес вместе с друзьями и сняли там дом. Как уточнила Каспарянц, они отправились в Соединенные Штаты, чтобы переждать там зиму.

«Хорошая погода, солнышко. Я считаю, что все, у кого есть возможность, должны хотя бы куда-нибудь на зимовку улетать, потому что вот эта серость очень сильно убивает», — заявила она. Блогерша уточнила, что за границей они пробудут два месяца, после чего вернутся в Россию.

В марте 2025 года стало известно, что Каспарянц родила дочь в США. Блогерша объяснила решение рожать именно в Соединенных Штатах тем, что ее первый ребенок также появился на свет в Америке.

Перед этим она также назвала минусы США. В их число Каспарянц включила плохие дороги, невкусные и дорогие рестораны, а также присутствие бездомных на улицах.