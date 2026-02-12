Россиянам перечислили способы создать образ в стиле «славянский шик»

Ученый Егоров назвал многослойность основным приемом славянского шика

Ректор Московского художественно-промышленного института (МХПИ), член Президиума Российской палаты моды, член Творческого союза дизайнеров и имиджмейкеров Алексей Егоров перечислил россиянам способы создать образ в стиле «славянский шик». Комментарий публикует «Газета.ru».

Так, модный эксперт назвал многослойность основным приемом упомянутого тренда. По его словам, центральным элементом станут меховые акценты.

Базовый слой — термобелье, затем рубашка или водолазка, свитер крупной вязки и пальто или куртка сверху. Каждый слой должен немного выглядывать, создавая эффект продуманной небрежности. Расстегнутое пальто, из-под которого видна рубашка и свитер, выглядит гораздо интереснее, чем просто застегнутая верхняя одежда. Многослойность создает визуальную глубину образа Алексей Егоров член Творческого союза дизайнеров и имиджмейкеров

Кроме того, ученый посоветовал женщинам носить объемные свитеры из кашемира в бежевых оттенках — от сливочного до верблюжьего. В то же время мужчин Егоров призвал выбирать шерстяное пальто с меховой отделкой поверх худи и джинсов, дополненное минималистичным рюкзаком.

Собеседник издания упомянул подходящие материалы для изделий в стиле славянского шика. «Кашемир, шерсть мериноса, альпака, ангора согревают и приятны к телу. Необработанный деним подчеркивает идею аутентичности и устойчивого потребления. Синтетика и блестящие ткани противоречат философии стиля. А сочетание разных фактур создает визуальный интерес: гладкий кашемир с грубой вязкой, мех с денимом, кожа с шерстью. Контрасты делают образ многослойным, но важно соблюдать меру — достаточно двух-трех разных фактур в одном комплекте», — подчеркнул он.

В заключение Егоров отметил, что аксессуары должны быть минималистичными в образе.

