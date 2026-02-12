Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

16:26, 12 февраля 2026Интернет и СМИ

Симоньян получила почетное звание

Глава RT Маргарита Симоньян получила звание «Почетный гражданин Краснодара»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргариту Симоньян наградили званием «Почетный гражданин Краснодара». Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что мэр Краснодара Евгений Наумов также вручил медиаменеджеру памятную медаль «За заслуги».

Комментируя получение звания, Симоньян призналась, что никогда не испытывала такой радости. «Много было в моей жизни наград, и я никогда, получая эти награды, не испытывала такого пьянящего набора и объема чувств, как получив эту награду и это удостоверение», — призналась она.

В декабре 2025-го британская газета Financial Times (FT) включила Симоньян в список самых влиятельных людей года. Издание сочло ее «самым преданным посланником президента России Владимира Путина».

В мае 2025-года Путин наградил главу RT орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. В своей речи журналистка поблагодарила главу государства. Выступление она завершила словами «служу России».

