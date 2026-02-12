Скрывшаяся в Турции пособница покушения на российского генерала пожаловалась в суд

Серебрицкая обжаловала свой заочный арест по делу о покушении на Алексеева

Зинаида Серебрицкая, которую следствие считает пособницей покушения на генерала Минобороны России Владимира Алексеева, пожаловалась в суд. Об этом сообщает РИА Новости.

Женщина подала апелляционную жалобу на решение о своем заочном аресте. Меру пресечения ей избрал Замоскворецкий суд Москвы 11 февраля, на основании этого постановления следственные органы объявили ее в федеральный и международный розыск. Ей вменяется посягательство на представителя власти.

Интересы Серебрицкой в суде представляет адвокат по назначению, которого предоставляет государство на бесплатной для граждан основе.

По данным ФСБ, женщина вылетела из московского аэропорта Внуково в Стамбул 5 февраля — накануне покушения на Алексеева. Она, по данным следствия, проживала в арендованной квартире в доме генерала на Волоколамском шоссе в Москве и передала электронный ключ от подъезда предполагаемому киллеру Любомиру Корбе.

Он и еще двое сообщников, отец и сын Васины, арестованы.

Нападение на Алексеева было совершено утром 6 февраля в лифтовом холле его дома на Волоколамском шоссе. Военный уже пришел в сознание.