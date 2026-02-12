ЦСКА оформил второй трансфер за 1,5 часа

Московский ЦСКА подписал контракт с игравшим за «Спортинг» Рейсом

Московский ЦСКА подписал контракт с бразильским защитником португальского «Спортинга» Матеусом Рейсом. Об этом сообщается в Telegram-канале красно-синих.

Соглашение с 30-летним футболистом действует до конца июня 2029 года. Финансовые условия трансфера не разглашаются. По информации портала Transfermarkt, бразилец перешел в московский клуб на правах свободного агента. За ЦСКА Рейс будет выступать под 2-м номером.

ЦСКА подписал контракт со вторым футболистом за 1,5 часа. О соглашении с Рейсом было объявлено в 19:00 по московскому времени. В 17:30 ЦСКА объявил о трансфере из «Краснодара» Данилы Козлова.

Рейс играл за «Спортинг» с 2021 года. Всего он провел за клуб 222 матча во всех турнирах.