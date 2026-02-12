Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
19:27, 12 февраля 2026Спорт

ЦСКА оформил второй трансфер за 1,5 часа

Московский ЦСКА подписал контракт с игравшим за «Спортинг» Рейсом
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Матеус Рейс

Матеус Рейс. Фото: Rodrigo Antunes / Reuters

Московский ЦСКА подписал контракт с бразильским защитником португальского «Спортинга» Матеусом Рейсом. Об этом сообщается в Telegram-канале красно-синих.

Соглашение с 30-летним футболистом действует до конца июня 2029 года. Финансовые условия трансфера не разглашаются. По информации портала Transfermarkt, бразилец перешел в московский клуб на правах свободного агента. За ЦСКА Рейс будет выступать под 2-м номером.

ЦСКА подписал контракт со вторым футболистом за 1,5 часа. О соглашении с Рейсом было объявлено в 19:00 по московскому времени. В 17:30 ЦСКА объявил о трансфере из «Краснодара» Данилы Козлова.

Рейс играл за «Спортинг» с 2021 года. Всего он провел за клуб 222 матча во всех турнирах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они достают до наших тылов». Минобороны впервые заявило о перехвате украинских крылатых ракет «Фламинго»

    В России наметилась крупная проблема

    Раскрыты причины сурового наказания Нурлана Сабурова

    Меладзе оценил внешность жены с увеличенными губами фразой «какая-то хрюшка»

    В России заявили о возможных испытаниях «Орешника-2»

    Россиянам раскрыли способы сделать чай полезнее

    Главный оппонент Орбана обвинил его в шантаже интимным видео

    Психотерапевт прокомментировала публичное признание в измене норвежского биатлониста

    Россияне скупили старые iPhone

    Катя Лель указала на низкие частоты хейтеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok