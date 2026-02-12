Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:54, 12 февраля 2026Бывший СССР

Украинский политик обратился к Зеленскому после его отказа ехать в Москву на переговоры

Соскин спросил, чего испугался Зеленский, отказавшись ехать в Москву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress.com

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала прокомментировал отказ нынешнего главы государства Владимира Зеленского ехать в Москву или в Минск на переговоры, отметив, что этим решением он лишает страну возможности мирного урегулирования.

Накануне украинский лидер вновь отказался ехать в Москву или в Минск на переговоры, заявив, что не может этого сделать.

«Ты чего испугался? Как в США ехать — то пожалуйста, а как на серьезный разговор в Москву — то сразу в отказ. Так мы к миру не придем, если бегать от друг друга будем», — обратился к Зеленскому политик.

По словам Соскина, рано или поздно президенту Украины придется отправиться в столицу России, несмотря на попытки придумать причины для отказа.

30 января Зеленский, выступая перед журналистами, отверг предложение Москвы прибыть в российскую столицу для переговоров. «Безусловно, это невозможно, чтобы я встречался с (президентом России Владимиром) Путиным в Москве. Это то же самое, что с Путиным встречаться в Киеве. Я также могу пригласить его в Киев, пусть приезжает», — заявил политик.

На следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что переговоры возможны только в российской столице. «Зеленский предлагает контакты. Путин сказал, что они возможны в Москве. Вот эта позиция остается нашей позицией. Она достаточно последовательная», — отметил пресс-секретарь президента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Третье золото швейцарского лыжника, провал шведского трансгендера и перелом шеи на склоне. Итоги пятого дня Олимпиады

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    WhatsApp окончательно заблокировали в России

    В Германии сделали предупреждение Зеленскому из-за выборов

    В Кремле назвали условия возобновления полноценной работы WhatsApp

    В США внезапно закрыли небо

    Мужчины не стало спустя неделю после свадьбы в больнице

    Любительница жесткого секса рассказала о неожиданной причине тяги к БДСМ

    Умер звезда культового сериала 90-х Ван Дер Бик

    Украинский политик обратился к Зеленскому после его отказа ехать в Москву на переговоры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok