Украинский политик обратился к Зеленскому после его отказа ехать в Москву на переговоры

Соскин спросил, чего испугался Зеленский, отказавшись ехать в Москву

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала прокомментировал отказ нынешнего главы государства Владимира Зеленского ехать в Москву или в Минск на переговоры, отметив, что этим решением он лишает страну возможности мирного урегулирования.

Накануне украинский лидер вновь отказался ехать в Москву или в Минск на переговоры, заявив, что не может этого сделать.

«Ты чего испугался? Как в США ехать — то пожалуйста, а как на серьезный разговор в Москву — то сразу в отказ. Так мы к миру не придем, если бегать от друг друга будем», — обратился к Зеленскому политик.

По словам Соскина, рано или поздно президенту Украины придется отправиться в столицу России, несмотря на попытки придумать причины для отказа.

30 января Зеленский, выступая перед журналистами, отверг предложение Москвы прибыть в российскую столицу для переговоров. «Безусловно, это невозможно, чтобы я встречался с (президентом России Владимиром) Путиным в Москве. Это то же самое, что с Путиным встречаться в Киеве. Я также могу пригласить его в Киев, пусть приезжает», — заявил политик.

На следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что переговоры возможны только в российской столице. «Зеленский предлагает контакты. Путин сказал, что они возможны в Москве. Вот эта позиция остается нашей позицией. Она достаточно последовательная», — отметил пресс-секретарь президента.

