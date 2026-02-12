Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

16:35, 12 февраля 2026Спорт

В Госдуме словами «похоже на заказ» отреагировали на заявление Пихлера

Журова: Слова Пихлера о российских спортсменах похожи на заказ
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)
Вольфганг Пихлер

Вольфганг Пихлер. Фото: Mathias Bergeld / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка 2006 года, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала заявление бывшего тренера сборной России по биатлону Вольфганга Пихлера о том, что российские спортсмены не должны участвовать в Олимпиаде. Своим мнением она поделилась в беседе с NEWS.ru.

По словам Журовой, слышать такое от экс-тренера сборной России странно, так как он «достаточно позитивно тогда отзывался о стране, спортсменах и своей работе». «Допускаю, что это похоже на заказ. Есть пропагандистский настрой, чтобы журналисты задавали такие вопросы и получали подобные ответы. Опять пошла информационная атака», — указала депутат.

По мнению Журовой, Пихлер сам бы не пошел к журналистам, чтобы высказать такое мнение.

Ранее бывший тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер выступил против присутствия российских спортсменов на Олимпиаде.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев, в свою очередь, отметил, что Пихлер много сделал для российских спортсменов, поэтому неприятно слышать от него негатив в их адрес.

