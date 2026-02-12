В Кремле переадресовали вопрос об ограничениях Telegram

Песков: Вопрос о дальнейших ограничениях Telegram нужно задать Роскомнадзору

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, продолжат ли ограничивать работу Telegram в России. Его слова приводит ТАСС.

«Здесь нужно адресовать ваш вопрос именно в Роскомнадзор, а не в администрацию президента», — отреагировал официальный представитель Кремля на заданный ему вопрос о мессенджере.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин пообещал изучить правовые основы для ограничения Telegram. Так, он попросил депутата от КПРФ Алексея Куринного подготовить протокольный отчет об этом, и заявил, что рассмотрит его.

До этого Песков высказался о мерах в отношении мессенджера. Он подчеркнул, что Роскомнадзор ограничивает работу платформы, так как она не выполняет российские законы.

10 февраля Роскомнадзор подтвердил, что продолжает ограничивать работу Telegram в России. В ведомстве отметили, что такие меры будут приниматься до тех пор, пока мессенджер не устранит нарушения законодательства.