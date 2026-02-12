В России пригрозили неприличным компаниям

Дипломат Биричевский: В России уже заняты ниши неприлично ушедших компаний

Если та или иная компания, уходя из России, повела себя неприлично, то ей не стоит рассчитывать на легкое возвращение. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, ниши, которые занимали такие компании, уже заняты. И если они захотят снова работать в России, то им придется ответить на вопрос, что нового они могут предложить. Кроме того, им предстоит работать в иных, не таких удобных, как прежде, условиях.

«Мы же помним, как «Макдоналдс» приходил в Россию, за один рубль или доллар получали помещение в центре Москвы, возможность работать. Вот не так уже будет все», — сказал Биричевский.

По мнению министра экономического развития России Максима Решетникова, уход западных компаний обернулся монополизацией местных рынков.

Экономист Михаил Беляев считает, что сегмент одежды на потребительском рынке в России так и не удалось насытить в полной мере после ухода западных компаний. Более того, российские производители не занимались достаточным продвижением своих брендов. Из этого следует, что если иностранные фирмы вернутся в РФ, то они легко найдут покупателей для своей продукции.