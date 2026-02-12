В России подешевели социально значимые продукты

АКОРТ: Социально значимые продукты подешевели в России за год на 10 %

Социально значимые продукты в российских крупных торговых сетях подешевели в январе к уровням начала 2025 года на 10 процентов. Соответствующие данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) приводит ТАСС.

Так, снижение минимальных цен на капусту составило 37 процентов, картофель подешевел на 29 процентов, а в целом стоимость так называемого «борщевого набора» снизилась за год на 27 процентов, сообщили в АКОРТ.

По данным организации, всего в годовом сравнении упали цены на 19 социально значимых товаров из 25. В частности, заметно подешевели рис (на 39 процентов), сливочное масло (на 22 процента), яйца (на 20 процентов), сахар (на 16 процентов), говядина (на 14 процентов) и некоторые другие продукты.

В декабре Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отдельно предупредила торговые сети о том, что повышение НДС с 1 января не должно стать поводом для роста цен на социально значимые продукты питания, поскольку ставка налога для таких товаров остается на уровне 10 процентов.

Тем временем подорожание огурцов, ставшее на текущей неделе темой для обсуждения с участием СМИ, граждан и представителей властей, называют сезонным, связанным с себестоимостью производства. В годовом выражении, по данным Руспродсоюза, рост составил всего 1,8 процента, что ниже инфляции. В то же время только за неделю с 3 по 9 февраля огурцы выросли в цене на 5,2 процента.