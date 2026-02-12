Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:21, 12 февраля 2026Экономика

В России подешевели социально значимые продукты

АКОРТ: Социально значимые продукты подешевели в России за год на 10 %
Дмитрий Воронин

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Социально значимые продукты в российских крупных торговых сетях подешевели в январе к уровням начала 2025 года на 10 процентов. Соответствующие данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) приводит ТАСС.

Так, снижение минимальных цен на капусту составило 37 процентов, картофель подешевел на 29 процентов, а в целом стоимость так называемого «борщевого набора» снизилась за год на 27 процентов, сообщили в АКОРТ.

По данным организации, всего в годовом сравнении упали цены на 19 социально значимых товаров из 25. В частности, заметно подешевели рис (на 39 процентов), сливочное масло (на 22 процента), яйца (на 20 процентов), сахар (на 16 процентов), говядина (на 14 процентов) и некоторые другие продукты.

В декабре Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отдельно предупредила торговые сети о том, что повышение НДС с 1 января не должно стать поводом для роста цен на социально значимые продукты питания, поскольку ставка налога для таких товаров остается на уровне 10 процентов.

Тем временем подорожание огурцов, ставшее на текущей неделе темой для обсуждения с участием СМИ, граждан и представителей властей, называют сезонным, связанным с себестоимостью производства. В годовом выражении, по данным Руспродсоюза, рост составил всего 1,8 процента, что ниже инфляции. В то же время только за неделю с 3 по 9 февраля огурцы выросли в цене на 5,2 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинского скелетониста сняли с Олимпиады из-за скандального шлема. Зеленский возмущен

    Раскрыты главные способы кибератак на россиян в 2026 году

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Назван неожиданный плюс «эффекта Долиной»

    Пассажирский самолет вернулся в аэропорт спустя несколько минут после взлета из-за ЧС

    Суд решил судьбу готовившего теракт в школе российского шестиклассника

    Любителей греть руки распространенным способом предупредили о микроразрывах

    Стало известно о сокрытии потерь Азова в Харьковской области

    Еврокомиссию обыскали

    Сосед России столкнулся с крупнейшей за 29 лет волной банкротств

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok