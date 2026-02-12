Депутат Чепа заявил о зашатавшейся позиции ЕС по Украине

Мнение европейских стран НАТО об украинском конфликте теперь представлено позицией «евротройки», поскольку у младших членов Евросоюза отношение к ситуации зашаталось, рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что в настоящее время конфликт на Украине находится на переломном этапе в связи с вопросом поддержки Киева. По его словам, выживание Украины и ее способность к продолжению боевых действий зависит от поддержки европейских союзников.

«У более мелких членов Евросоюза уже появляется ощущение, что когда паны дерутся, щепки летят отовсюду. Их позиция зашаталась первой. Все, что сегодня говорится и делается, — это с большой оглядкой на старших дядей. В первую очередь на Соединенные Штаты Америки, а потом на "евротройку". Они очень боятся, что останутся за бортом», — прокомментировал Чепа.

Парламентарий объяснил, что более маленькие страны Евросоюза рискуют потерять поддержку и оказаться в числе наиболее пострадавших. По его словам, сейчас они занимают такую позицию, чтобы успеть перескочить с одного стула на другой, пока ситуация раскачивается.

Ранее Мирошник заявил, что проведение президентских выборов, референдума и любых электоральных процедур на Украине должно быть частью общего плана по мирному урегулированию конфликта.