15:12, 12 февраля 2026Наука и техника

В США объяснили провал модернизированного «супертанка» Abrams

19FortyFive: Модернизированный Abrams SEP v4 был обречен на провал из-за массы
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Армия США отказалась от нового этапа модернизации Abrams M1A2 в пользу нового M1A3 Abrams. Эволюция M1A2 была обречена на провал из-за большой массы, пишет 19FortyFive.

Изначально военные хотели модернизировать строевые M1A2 до уровня System Enhancement Package (SEP) v4, однако программу создания «супертанка» закрыли. «Модернизация SEPv4 была отменена из-за неприемлемого веса в 80 тонн, который угрожал стратегической мобильности и логистике», — объяснили в публикации.

В рамках комплексной модернизации M1A2 хотели оснастить пакетом оборудования для повышения живучести и ситуационной осведомленности экипажа. В частности, машина могла получить систему предупреждения о лазерном облучении, новые прицелы и средства радиоэлектронной борьбы. Целью работ было сохранение актуальности танка на поле боя до 2040-х годов. По словам автора, M1A2 SEP v4 должен был стать апогеем развития базового Abrams.

Однако разработчики столкнулись с «неприемлемо растущей» массой танка. Отмечается, что основная проблема заключается в самой платформе базовой машины. Масса строевых M1A2 SEP v3 уже составляла почти 70 тонн.

В январе армия США впервые показала предварительный прототип танка нового поколения M1E3 Abrams. Машина получила необитаемую башню. Представленный образец используют для испытаний.

