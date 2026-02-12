В США указали на недостатки Су-57

TNI: Высокая маневренность не компенсирует недостатки истребителя Су-57

Высокая маневренность не компенсирует недостатки российского истребителя пятого поколения Су-57, утверждает обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Харрисон Касс.

По оценке автора, российский самолет имеет лучшую маневренность и аэродинамические характеристики, чем западные аналоги, поскольку создан для ближних боев. С другой стороны, по мнению обозревателя, Су-57 проигрывает в датчиках и малозаметности самолетам вроде F-35. Касс заключает, что вышеуказанное отражает российское видение истребителей пятого поколения.

«Аэродинамические характеристики не могут компенсировать недостатки в сенсорном обеспечении или сетевых технологиях. Эти компромиссы могут снизить живучесть против противников пятого поколения. Кроме того, принципы проектирования, ориентированные на аэродинамику, противоречат западным тенденциям, которые предполагают больший акцент на малозаметность и ракеты большой дальности в будущих воздушных боях», — заключает обозреватель.

Ранее издание TWZ заметило, что Военно-воздушные силы США получили истребители пятого поколения F-35 варианта Block 4 без радаров AN/APG-85.

В феврале летчик и автор Telegram-канала Fighterbomber опубликовал редкое фото воздушной дозаправки российского истребителя пятого поколения Су-57.