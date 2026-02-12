Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
16:55, 12 февраля 2026РоссияЭксклюзив

Военный эксперт высказался о дальнобойности украинских БПЛА

Военный эксперт Леонков: Дальнобойность «Лютых» могли увеличить
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Атаковавшими Ухту беспилотниками действительно могли быть БПЛА «Лютый», дальнобойность которых может быть значительна увеличена, рассказал военный эксперт Алексей Леонков. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Ухту в Республике Коми, предположительно, атаковали тяжелые дроны-камикадзе типа «Лютый». Уточняется, что беспилотники запустили из Полтавской и Черниговской областей Украины.

Эксперт рассказал, что дальнобойность украинских беспилотников может быть увеличена не только за счет снижения веса, но и экономного низковысотного полета. Управление этим беспилотником может осуществляться через спутниковую группировку Starlink или Starshield, добавил он.

«Через Starshield вполне можно обеспечить связь с беспилотником на неограниченном расстоянии. Ограничениями являются только технические характеристики БПЛА, который посылает в такой дальний полет. Их маршруты пролегают над лесистой местностью, над руслами рек. То есть на тех высотах, где создается естественная радиолокационная тень. К сожалению, до сих пор в России нет сплошного радиолокационного поля, которое бы закрывало все вот эти участки», — объяснил Леонков.

О серии взрывов в городе Ухте стало известно утром 12 февраля. Сейчас в Республике Коми действует режим опасности атаки беспилотников. Также сообщалось об эвакуации одного из торговых центров и возгорании. В МЧС арктического региона сообщили, что к месту происшествия выехали оперативные службы.

