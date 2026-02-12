Захарова призвала застрявших на Кубе россиян сохранять спокойствие

МИД РФ: Россиянам следует учитывать ситуацию на Кубе перед поездкой

МИД РФ призвало россиян, застрявших на Кубе во время отпуска, сохранять спокойствие на фоне задержек с возвращением на родину. Об этом в рамках брифинга по текущим вопросам внешней политики заявила представитель дипведомства Мария Захарова.

Дипломат отметила, что сложности с выполнением перелетов возникли на фоне отсуствия поставок энергоносителей, в том числе авиатоплива, на Кубу из-за блокировки США. Захарова напомнила, что планирующим отправиться в республику гражданам России перед поездкой следует учитывать ситуацию в этой стране.

Ранее стало известно, что авиакомпании «Россия» и Nordwind приостановят полеты на Кубу. Даты вывозных рейсов для российских туристов с Варадеро назначены на 12, 14, 17, 19, 21 февраля. Рейс из Гаваны в Москву запланирован на 16 февраля.