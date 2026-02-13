Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

18:12, 13 февраля 2026

Бывший вице-губернатор российского региона оказалась законспирированным миллионером

Любовь Ширижик
Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Генпрокуратура России подала иск о конфискации имущества общей стоимостью 330 миллионов рублей у бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Анны Миньковой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в надзорном ведомстве.

Прикубанский районный суд Краснодара рассмотрит требование об изъятии в доход государства пяти земельных участков, трех жилых домов, четырех квартир и трех нежилых помещений общей площадью свыше семи тысяч квадратных метров, а также шести автомобилей, которые экс-чиновница с целью конспирации оформила на родственников.

Прокуроры установили, что Минькова приобрела указанное имущество на неподтвержденные доходы в период нахождения на государственной службе.

Ранее сообщалось, что суд отправил его под домашний арест в рамках уголовного дела о мошенничестве. По данным следствия, она участвовала в организации коррупционных схем с членами своей семьи.

