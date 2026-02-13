Депутат Дмитрук раскритиковал Зеленского за слова об отказе от сделки с РФ

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за слова о возможном отказе от мирного соглашения с Россией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее Зеленский в интервью журналу The Atlantic заявил, что предпочел бы продолжение боевых действий «плохому» соглашению.

«Народу — гробы, ему — власть. Все по-честному», — отметил с иронией Дмитрук.

Ранее сообщалось, что в окружении Владимира Зеленского беспокоятся о том, что Киев теряет «окно возможностей» для мира. Отмечается, что страна еще много лет будет страдать от войны, если не прекратит ее весной.

До этого Зеленский допустил завершение конфликта на Украине в течение нескольких месяцев. По его словам, предыдущий раунд трехсторонних переговоров между делегациями России, США и Украины был конструктивным.